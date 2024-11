Die Fußball-Nationalmannschaft tritt in der ersten K.o.-Runde am 20. März zunächst in Italien an, am 23. März kommt es dann zum Rückspiel um den Einzug in die Endrunde. Für die Heimpartie hat der DFB noch keinen Spielort benannt. Durch die Auslosung sind die Chancen gestiegen, dass das Finalturnier vom 4. bis 8. Juni in Deutschland und dann wahrscheinlich in München und Stuttgart stattfindet.

Der Grund: Der DFB und der italienische Verband gelten als aussichtsreichste Kandidaten für den Zuschlag. Mit den anderen Gegner-Optionen, Dänemark und besonders Kroatien, wäre die Ausgangslage für den Turnierzuschlag schlechter gewesen. Da Deutschland und Italien nun gegeneinander spielen, könnte die UEFA wie erhofft sehr zeitnah festlegen, dass der Sieger dieses Viertelfinals zum Ausrichter des Finalturniers wird.