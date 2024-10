"Insgesamt und fachlich ist er über alle Zweifel erhaben, sodass ich denke, von mir aus könnte das so weitergehen", sagte Neuendorf vor dem Nations-League-Spiel der Nationalmannschaft heute (20.45 Uhr/ZDF) in München gegen die Niederlande. Nagelsmann sei "ehrgeizig und hat schon das Ziel ausgerufen für die WM", sagte Neuendorf. Der Bundestrainer hatte betont, in knapp zwei Jahren in den USA, Kanada und Mexiko Weltmeister werden zu wollen.

Positive Bilanz nach einem Jahr

"In der Konstellation, in der es im Moment ist, kann man sich durchaus vorstellen, dass es noch ein Stück weit länger gehen könnte", sagte Neuendorf über den 37-Jährigen, der vor einem Jahr Hansi Flick beerbt hatte. Nagelsmanns erstes Länderspiel war die Testpartie am 14. Oktober 2023 in den USA (3:1). Bislang stehen nach insgesamt 16 Länderspielen neun Siege, vier Unentschieden und drei Niederlagen mit 33:17 Toren in seiner Bilanz.