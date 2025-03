Letexier pfiff in der Gruppenphase der Champions League in dieser Saison die Partien von Borussia Dortmund gegen den FC Barcelona (2:3) und die heftige Niederlage des FC Bayern München bei Feyenoord Rotterdam (0:3). In der Nations League leitete er im Oktober das Gruppenspiel der Nationalmannschaft in Bosnien-Herzegowina (2:1).

EM-Finale als Highlight

Seinen bislang größten Auftritt hatte Letexier als Schiedsrichter des EM-Finals im Berliner Olympiastadion zwischen Spanien und England. Er war der jüngste Endspiel-Referee, bekam für seinen Einsatz beim 2:1-Triumph der Iberer insgesamt allerdings keine guten Kritiken.