Fußball-Nationalmannschaft: Für Titelreife: Nagelsmann will variableres DFB-Team

Nagelsmann schwärmt von Ronaldo

Mit Zuversicht blickte der Bundestrainer auf das Final Four der Nations League mit dem Halbfinale am 4. Juni in München gegen Portugal. Sollten die deutschen Nationalspieler in ihren Vereinen regelmäßig und in verantwortungsvoller Rolle spielen, "dann bin ich guter Dinge, dass wir auch gegen Portugal ein sehr gutes Halbfinale spielen und dann im Finale hoffentlich auch als Sieger vom Platz gehen können".