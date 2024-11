Schiedsrichter Graham Taylor hatte in dem K.-o.-Spiel vor vier Monaten beim Stand von 1:1 nicht auf Elfmeter entschieden. Spanien gewann am Ende mit 2:1. "Da muss ich mich selber loben, ich bin sehr erstaunt, wie ruhig ich da geblieben bin in der Situation, das ist sehr untypisch für mich", sagte Nagelsmann zum Schuss von Jamal Musiala an Cucurellas Hand.

"Habe es im Spiel auch nicht so klar wahrgenommen"

Im Nachhinein räumte die Europäische Fußball-Union UEFA übereinstimmenden Medienberichten zufolge den Fehler in der Partie ein. "Ich habe es im Spiel auch nicht so klar wahrgenommen. Am Ende mache ich mir da wenig Gedanken, ich kann es eh nicht mehr beeinflussen. Zu dieser Regelthematik habe ich schon oft was gesagt", sagte Nagelsmann.