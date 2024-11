Nie mehr als zwei Gegentreffer

Erstmals seit 2021 gab es - zumindest bislang - wieder ein Länderspieljahr ohne mindestens drei Gegentore in einer Partie. Zweimal trafen nur Spanien in 120 Minuten in Stuttgart und die Niederlande beim 2:2 in der Nations League im September in Amsterdam gegen Deutschland.

Auch in dem UEFA-Wettbewerb setzte sich die gute Defensivstatistik im europäischen Spitzenvergleich fort. Drei Gegentore gab es in den vier Spielen bislang. In der Top-Liga A wird dieser Wert nur von Spanien (1 Gegentor) bei gleicher Tordifferenz (+7) unterboten.