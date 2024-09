Fußball-Nationalmannschaft Kroos über Musiala und Wirtz: Werden uns tragen müssen

Berlin - Auch Ex-Weltmeister Toni Kroos hat sich in die von Dietmar Hamann ausgelöste Debatte über die Spielweise von Jamal Musiala eingemischt und seinen früheren Nationalmannschafts-Kollegen in Schutz genommen. "Apropos Geisterfahrer. Felix, du wolltest noch über Didi Hamann sprechen, habe ich das richtig vernommen?", sagte Kroos in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" an Bruder Felix gerichtet in einer Überleitung zum Thema Nationalmannschaft.