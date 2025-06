Fußball-Nationalmannschaft Mitten im Millionenpoker: München-Spiel für Wirtz

Bundestrainer Nagelsmann geht es vor allem darum, dass sich Wirtz selbst weiter nach vorne bringt auf seinem Karriereweg zum Weltstar. In einem Jahr soll Wirtz die Nationalmannschaft mit zum WM-Sieg führen. Länderspiel Nummer 30 gegen Portugal ist auf diesem Weg nur ein Zwischenschritt.

"Ich versuche, aus Nationaltrainersicht zu sagen, was ich für wichtig erachte. Und das ist, dass er spielt und dass er von der Tragweite her eine ähnliche Rolle spielt, wie er es auch in Leverkusen macht. Nur dann glaube ich, dass er sich in die Richtung weiterentwickelt, in die er sich entwickeln kann", sagte Nagelsmann zu seiner Berater-Funktion.

Der Bundestrainer fordert Entwicklung

Wichtig war dem Bundestrainer, festzuhalten: Er war nicht pro oder kontra FC Bayern. Aber dennoch könnte ein Nagelsmann-Argument auch für Wirtz wichtig gewesen sein. "Er ist noch jung. Und er muss diese Nachhaltigkeit haben. Und da ist es wichtig, dass er einen Club hat, wo er auch eine wichtige sportliche Rolle hat, aber vielleicht auch eine Rolle über das Sportliche hinaus bekommt, als Führungsspieler irgendwann", sagte Nagelsmann.

München wäre möglicherweise der bequemere Ort gewesen. Liverpool hatte aber angeblich kurzfristig bessere sportliche Argumente, präsentiert durch Trainer Arne Slot. Mittelfristig wird sich Wirtz dort auf andere Art behaupten müssen, in einer anderen Kultur, mit einer anderen Sprache. Sein kongenialer DFB-Partner Musiala hat im Streben nach Weltstar-Status den Vorteil, fließend Englisch zu sprechen.

Einer, der erst die Heimat verlassen musste, um den großen Durchbruch zu schaffen, sieht Wirtz auch auf dem richtigen Weg. "Sich im Ausland durchzusetzen, ist immer etwas schwieriger. Aber mit seiner Qualität, Spieler in Szene zu setzen, intelligente Pässe zu spielen, wird er auch ein entscheidender Spieler bei Liverpool werden", sagte der frühere DFB-Manager Oliver Bierhoff, der sein großes Fußballer-Glück einst in Italien fand.