Fußball-Nationalmannschaft Nagelsmann spricht sich für längere Pausen für Fußballer aus

Zenica - Bundestrainer Julian Nagelsmann plädiert in der Debatte über die Belastung von Fußballprofis für längere Erholungsphasen. "Ich glaube, es werden in Zukunft nicht weniger Spiele werden, sondern eher mehr", sagte Nagelsmann vor dem Spiel der Nationalmannschaft heute (20.45 Uhr/RTL) in der Nations League in Bosnien-Herzegowina. "Wir müssen einfach über die Pausengestaltung sprechen, das ist ein Punkt."