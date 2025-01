Fußball-Nationalmannschaft Nagelsmann bindet sich bis 2028 an DFB: "Titel gewinnen"

Nagelsmann will damit auch die EM 2028 in Großbritannien und Irland mit der DFB-Auswahl in Angriff nehmen. Nach dem verpassten EM-Triumph im vergangenen Jahr in Deutschland geht der ehemalige Bundesliga-Coach mit dem klaren Ziel an, unbedingt in der nun verlängerten Amtszeit Trophäen zu gewinnen.

"Ich hätte mir nicht vorstellen können..."

"Ich hätte mir im September 2023, als ich zum DFB gekommen bin, nicht vorstellen können, über die Heim-EM hinaus Bundestrainer zu sein", äußerte Nagelsmann zur Vertragsverlängerung in der Mitteilung des Verbandes.