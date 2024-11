Fußball-Nationalmannschaft Nagelsmanns Erkenntnisse: Weltklasse, aber nicht am Ziel

Diesen Vergleich wollte der Bundestrainer nicht komplett mitgehen, aber grundverkehrt fand er ihn auch nicht. "Die Spielwichtigkeit war damals deutlich größer, aber Lust hatten wir heute auch", sagte Nagelsmann. Wie passend, dass Weltmeister-Coach Joachim Löw in Freiburg im Stadion war. "Er hat sich sicherlich ganz ordentlich unterhalten gefühlt", sagte der Bundestrainer über seinen Vor-Vorgänger als Tribünengast.

Ordentliche Unterhaltung ist eine ordentliche Untertreibung für das, was die Nationalmannschaft im letzten Heimspiel des EM-Jahres mit ihrem Tore-Rausch geboten hatte. Nach dem zum Testspiel degradierten letzten Gruppenspiel in Ungarn am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) geht es für Nagelsmann im kommenden Jahr nun um den ersten Beweis der Titelfähigkeit im WM-Testlauf Nations League. Die Weichen sind in jedem Fall richtig gestellt.