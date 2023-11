Sané hatte in dieser Saison für die Bayern starke Spiele gezeigt. Beim 2:3 am Samstag in Berlin gegen die Türkei und am Dienstag in Österreich enttäuschte er wie die gesamte DFB-Auswahl. "Kleinmachen müssen wir uns generell nicht. Wir haben eine super Qualität im Kader. Deswegen ist es von draußen so schwer zu verstehen, warum es nicht funktioniert", sagte Sané zur schwierigen Situation der DFB-Auswahl.