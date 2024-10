Den Hoffenheimer sieht Nagelsmann im Kampf um die Nummer eins während ter Stegens Verletzungspause aktuell "einen Tick" vor Konkurrent Alexander Nübel. Dazu erhöhten die jungen Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic (20) und Angelo Stiller (23) mit ihrer guten Leistung den Druck auf das Ü30-Duo Pascal Groß und Robert Andrich - gerade mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2026. "Es ist einfach, die Jungs hören zu und machen, was man ihnen sagt und bringen ihre Qualitäten ein", sagte Vize-Kapitän und Abwehrchef Antonio Rüdiger zum Duo Pavlovic/Stiller.

Ausblick auf November und 2025

In einem Monat folgt die nächste Bewährungsprobe. Dann geht es für das DFB-Team darum, in den letzten zwei Gruppenspielen am 16. November gegen Bosnien-Herzegowina in Freiburg und drei Tage später in Budapest gegen Ungarn Platz eins zu sichern. Sollte das gelingen, träfe man im Viertelfinale der Nationenliga auf einen Gruppenzweiten. Ziel ist es, im Juni 2025 erstmals bei der Finalrunde dabei zu sein. "Wir haben immer noch viele Schritte zu gehen", sagte Nagelsmann.