Fußball-Nationalteam Wück lässt Kapitäninnen-Frage offen - Berger bleibt Nummer 1

"Wir werden zur Nations League mit der Mannschaft zusammen die Kapitäninnen auswählen", kündigte Wück an. Die Nations League geht für das DFB-Team im Februar weiter. Für die weiteren Freundschaftsspiele in diesem Jahr am 29. November in Zürich gegen die Schweiz und am 2. Dezember in Bochum gegen Italien werde es noch keine feste Kapitänin geben.

Berger behält ihre Rolle vorerst

"Ich will mir einen Überblick über das Mannschaftsgefüge erstellen in diesen vier Spielen, ich will schauen, wie die Strukturen innerhalb der Mannschaft sind", erklärte Wück. Die Bereitschaft, das Kapitäninnen-Amt zu übernehmen, müsse auch von der Spielerin ausgehen. "Es gibt ganz viele Spielerinnen, die wollen vielleicht gar keine Spielführerin sein." Nach den Spielen gegen England und Australien könne er aber sagen, "wer dafür in Frage kommt und wer nicht". Als Favoritin galt zuletzt Gwinn.