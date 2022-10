Fußball Neue Ziele nach der Vorrunde

Frage: Herr Fahr, wie lautet Ihr Fazit nach dem 2:1-Auswärtssieg beim SV Eichsel?

Wir sind gut gestartet, gingen schon nach drei Minuten in Führung. Wir hatten im Laufe der ersten Halbzeit noch die eine oder andere Chance auf das 2:0. Der zweite Treffer ist aber erst in der 54. Minute gefallen. Ab der 70. Minute waren wir in Unterzahl. Prompt haben wir den 1:2-Anschlusstreffer kassiert. Eichsel drängte anschließend auf das 2:2. Letztlich konnten wir die Führung aber nach Hause bringen. In Eichsel ist es immer schwierig aufgrund der Platzverhältnisse. Deshalb bin ich mit dem Ergebnis am Ende natürlich sehr zufrieden. Ich finde, der Sieg ist auch verdient, wenn man die komplette Spielzeit sieht. Wir hatten die Mehrzahl an Torchancen.