Fußball: Neuer Kunstrasen im Nonnenholz

So wurde gehandelt: Der alte, mit Kunststoffgranulat verfüllte Kunstrasen wurde innerhalb von knapp vier Wochen entsorgt, und in den Platz hineingewachsene Wurzeln der Bäume entfernt. Rund um das Spielfeld wurde in diesem Zeitraum eine Wurzelschutzfolie eingebaut, die Elastikschicht wiederhergestellt und in Teilen auch nachgebessert.