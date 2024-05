Nachdem die beiden bisherigen Trainer Frank Malzacher und Guido Perrone im Frühjahr mitgeteilt hatten, dass sie ihre Tätigkeit zum Saisonende beenden möchten, haben die Klub-Verantwortlichen reagiert und mit Schulz einen neuen Trainer für die zweite Mannschaft gefunden. Beim bisherigen Trainerteam bedankte sich der TuS für ihre ausgezeichnete Arbeit. Sowohl Perrone als auch Malzacher möchten zunächst einmal eine Pause einlegen. Der neue Trainer bringt reichlich Erfahrung mit ins vordere Kandertal. Aktuell ist er als Trainer und Sportlicher Leiter beim A-Kreisligisten FC Steinen-Höllstein tätig. Weitere Stationen waren zuvor unter anderem der SV Schopfheim (Kreisliga A) und der FV Lörrach-Brombach II (Bezirksliga). In einer gemütlichen Runde stellte sich Schulz der Mannschaft vor. „Nach guten und konstruktiven Gesprächen mit den Verantwortlichen des TuS Binzen freue ich mich sehr auf die neue Herausforderung. In den Gesprächen hat sich schnell ein gutes Gefühl entwickelt, sodass rasch die Erkenntnis reifte. diese Aufgabe in einem gut geführten Verein mit tollem Umfeld übernehmen zu wollen,“ sagt Schulz. pd/nod