Im Fußball-Bezirk Hochrhein wird vom 5. Juni an ein Schiedsrichter-Neulingslehrgang (mit nur zwei Präsenztagen, hauptsächlich online) angeboten. Los geht’s eben am Mittwoch, 5. Juni, mit einer kurzen Online-Sitzung. Mit abwechslungsreichem Onlinematerial kann sich der Interessierte anschließend das Regelwissen aneignen. Dabei wird er vom Bezirkslehrstab unterstützt. An den beiden Präsenztagen am 29. Juni und 6. Juli werden die Lehrwarte die Anwärterinnen und Anwärter fit für die Tätigkeit an der Pfeife machen. Die Bezirkslehrwarte Mathias Heilig und Lukas Gäng stehen bei Fragen gerne zur Verfügung. Fragen an die Mail-Adresse blw-hochrhein@web.de. pd