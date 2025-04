Die Sportfreunde Schliengen können ihren ersten Sommerneuzugang vorstellen. Denis Hollenwäger wechselt zur neuen Saison 2025/26 von der Spvgg Buggingen/Seefelden zum Bezirksligisten. Nach den ersten Aktivjahren in Schliengen zog es Denis Hollenwäger in den Freiburger Bezirk. Nach Stationen beim SV Weilertal, der Spvgg. Untermünstertal und der Spvgg. Buggingen/Seefelden kehrt er nun zu seinem Heimatverein nach Schliengen zurück. „Sein Bruder ist in der Vorstandschaft und Betreuer im Team, Denis selber war immer wieder Gast bei den Heimspielen. Daher ist dieser Wechsel schlüssig und auch richtig“, so der neue Sportliche Leiter Florian Kessler. „Wir bekommen einen erfahrenen Defensivspieler, der variabel einsetzbar ist und uns sofort weiterhelfen wird.“, ergänzt der zweite neue Sportliche Leiter Tim Merstetter.