Fußball „Nicht gerade befriedigend“

Herr Kern, nach zwei Niederlagen zum Start in die Frühjahrsrunde sicherte sich Ihre Mannschaft beim FC Steinen-Höllstein den ersten Punkt im neuen Jahr. Wie fällt Ihr Fazit zum Spiel aus?

Ich war am Sonntag auf einem Trainer-Lehrgang und deshalb gar nicht beim Spiel dabei. Mit dem Punkt bin ich aber zufrieden. Mir wurde gesagt, dass wir in der ersten Halbzeit etwas besser als Steinen waren. In der letzten halben Stunde hat man dann wohl gemerkt, dass Steinen noch etwas fitter war als wir. Das Gegentor kurz vor Schluss hätte nicht sein müssen, geht aber am Ende wohl schon in Ordnung.