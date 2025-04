Der FC Wittlingen hat weiter alles in der eigenen Hand. Im Kandertal übt man nun wegen der zweiten Saisonniederlage nicht unnötig Druck auf das Team aus. „Wir haben das Spiel in Wehr gleich noch im Kreis thematisiert. Wir wollten es dann aber dabei belassen. Wir richten den Blick wieder nach vorne“, gibt Trainer Fabio Muto zu Protokoll. „Wir müssen es ja nüchtern sehen. Das war unsere zweite Niederlage in dieser Saison. Noch dazu gegen einen guten Gegner, der uns an diesem Tag einfach überlegen war. Das akzeptieren wir und dann geht es weiter.“ Da der FC Zell gegen Hochrhein nur 1:1 spielte, hätten die Wittlinger als der große Gewinner des Spieltags hervorgehen können. Nun ist es an der Tabellenspitze aber noch einmal kuschliger geworden. Wittlingen (46), Wehr-Brennet (45) und Zell (44) liefern sich einen Dreikampf um Meisterschaft und Aufstieg. Die Reaktion auf das 1:3 in Wehr stimmt Muto nun wieder zuversichtlich. Größer wird inzwischen aber die Verletztenliste. Nun hat sich auch noch Etienne Leisinger dazugesellt. Er hat nach einem Zusammenprall in Wehr Schmerzen am Rücken. In dieser Saison wohl nicht mehr zum Einsatz kommen wird David Pinke. Die OP hat der 32-Jährige aber gut überstanden. „Uns trifft es jetzt schon auch hart. Aber wir wollen nicht jammern. Ich vertraue der Mannschaft, dass sie das kompensiert bekommt.“Gespannt darf man auf den Auftritt des FC Schönau sein. Am vergangenen Wochenende war die Mannschaft von Trainer Manfred Knobel nicht im Einsatz, da die Laufbahn im frisch sanierten Jogi-Löw-Stadion gemacht wurde und der Platz somit noch einmal gesperrt worden war. Deshalb mussten die Schönauer in dieser Woche mal wieder ausweichen. Zuvor zeigte die Formkurve beim Knobel-Team wieder etwas nach unten. Die Duelle mit den Aufsteigern Waldhaus (1:2) und Hauingen (0:3) hatte man verloren. Dass es gegen die Wittlinger geht, zeigte das Hinspiel, das im September 0:0 ausging. „Wir müssen sehr mutig nach vorne verteidigen und wir brauchen eine top Leistung, um beim Tabellenführer zu bestehen“, weiß Knobel.