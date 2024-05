Aber mit der schwachen Vorstellung bei der SG Mettingen/Krenkingen, die durch diesen Sieg sich endgültig die Klasse gesichert haben, dürfte nur die größten Optimisten noch an ein Wunder glauben. Zwei Spieltage vor Saisonende steht die Elf von Trainer Werner Gottschling bereits fünf Zähler hinter dem zwölften Tabellenplatz, der die Rettung bedeuten würde. Zudem hat man mit der deutlich schlechtesten Tordifferenz (minus 39) gegenüber der Konkurrenz einen weiteren Nachteil.

Noch will man den Teufel nicht an die Wand malen, aber ein Abstieg in die Kreisliga A scheint unumgänglich. Sich darauf zu verlassen, dass der VfB Waldshut oder der FC Zell die Landesliga halten, haben an diesem Wochenende einen Dämpfer erhalten. Oder schafft der Bezirksligazweite den Aufstieg.