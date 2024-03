Amsterdam - Beim Startelf-Debüt von Bayer 04 Leverkusens Jeremie Frimpong hat sich die niederländische Fußball-Nationalmannschaft zunächst schwer gegen den deutschen EM-Auftaktgegner Schottland getan. Am Ende stimmte sich die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman aber mit einem deutlichen 4:0 (1:0) auf das Nachbarschafts-Duell mit der DFB-Auswahl am kommenden Dienstag in Frankfurt/Main ein.