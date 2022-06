Fußball Noch alles offen

Für die Gäste war es unter Spielertrainer Tim Großklaus die erste Niederlage seit seinem Amtsantritt in der Winterpause. Der Ex-Profi erwischte am Samstagnachmittag einen gebrauchten Tag und musste bereits in der ersten Halbzeit vom Feld. „Ich war diese Woche gesundheitlich angeschlagen. Das habe ich bei dieser Hitze dann auch zu spüren bekommen.“

Zum Zeitpunkt der Auswechslung kurz vor der Pause lagen seine Schützlinge bereits mit 0:2 im Hintertreffen. Herten legte los wie die Feuerwehr. Joshua Kopp und Simon Baumann trafen in der ersten Viertelstunde. Herten dominierte die Partie und ging trotz der heißen Temperaturen ein hohes Tempo, verpasste es jedoch ein drittes oder viertes Tor nachzulegen. Kandern hatte seine Mühe, steigerte sich aber nach der Halbzeit. Torjäger Hannes Brenneisen blieb 20 Minuten vor dem Ende eiskalt und ließ Schlussmann Marvin Baumann keine Chance. „Am Ende ist das 1:2 keine so schlechte Ausgangslage für das Rückspiel am kommenden Wochenende“, bilanziert Großklaus.