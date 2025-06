Fußball: Noch ein letzter Schritt für den FCW

Just in der vergangenen Woche setzten sich die Schwarz-Weißen im umkämpften Pokalfinale gegen den FC Zell (2:1) zum zweiten Mal die Krone des Bezirks auf. „Das waren wunderbare Tage, die man natürlich nicht alle Jahre erleben darf“, blickt Übungsleiter Fabio Muto auf die Tage nach dem Triumph zurück. Für die Partie am Samstag will der Coach, dass seine Mannschaft das Momentum mitnimmt und in Euphorie umwandelt. „Sich das Gefühl und die Bilder eines Pokalsiegs vor Augen zu halten, ist das, was uns im Saisonendspurt frisch hält“, so Muto. Feierlichkeiten sind in Wittlingen indes noch keine geplant.

Personelle Situation hat sich entspannt

„Wir gehen selbstverständlich mit Demut an die Sache heran. Es liegt am Samstag noch eine Menge Arbeit vor uns“, betont Muto, fügt aber an: „Wenn es passt, dann wird uns sicherlich spontan etwas einfallen.“