Fußball: Noch ein letzter Schritt für den SV Weil II

Nach der 2:4-Niederlage vor Wochenfrist gegen den SV Eichsel im direkten Duell hat der TuS Efringen-Kirchen nun vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz zwei. Doch die Tendenz geht klar in die Richtung, dass die Rebländer im Fall der Fälle auf das Aufstiegsrecht verzichten würden. „Ein letzter gemeinsamer Entschluss mit dem Team und der gesamten Vorstandschaft ist allerdings noch nicht gefallen“, lässt Sportchef Stefan Hilpüsch wissen. Nichtsdestotrotz wolle man die verbleibenden drei Partien gewinnen. „Daran glauben wir auch fest.“ Hilpüsch selbst muss am Wochenende passen. Der 34-Jährige laboriert nach wie vor an einer Muskelverletzung und kann seiner Mannschaft deshalb beim schweren Auswärtsspiel am Samstag, 18.30 Uhr, beim SV Todtmoos nicht auf dem Platz helfen. „Ich werde alles Mögliche geben, dass ich in der kommenden Woche bei unserem letzten Heimspiel gegen Rheinfelden II noch einmal dabei sein kann“, sagt die TuS-Ikone, die im Hölzele dann auch gebührend verabschiedet wird.