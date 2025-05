Herr Knobel, bei der Derby-Niederlage in Zell ist Ihre Mannschaft unter Ihren Möglichkeiten geblieben. Wurden Sie nun etwas deutlicher in der Ansprache?

Wir haben am Ende zwar mit 1:4 verloren, aber so deutlich, wie es sich anhört, war es gar nicht. Beim Stand von 1:2 hatten wir die Möglichkeit, den Ausgleich zu erzielen. Wir machen aber leider einfach zu wenig Tore. Wir haben es am Dienstag im Training sehr deutlich angesprochen, dass das, was wir in Zell gezeigt haben, insgesamt zu wenig war. Gerade in der ersten Halbzeit war es überhaupt nicht da, was wir uns vorgestellt hatten.