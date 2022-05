Fußball Noch einmal ans Maximum gehen

SG FC Wehr-Brennet (8.) - FC Tiengen (5.); So.; 15 Uhr: Die Auswärtsfahrt zum FC Erzingen war für die SG FC Wehr-Brennet zum Vergessen. Wegen eines Verkehrsunfalls kamen die Gäste erst kurz vor Spielbeginn an. Urs Keser und Sascha Dreher standen zudem gerade einmal zwölf Spieler zur Verfügung. „In der ersten Halbzeit haben wir es noch ganz gut gemacht. Danach ging aber nicht mehr viel“, ärgert sich Keser. 0:8 klingt am Ende natürlich deutlich. „Acht Gegentore kann man nicht entschuldigen.“ Im letzten Heimspiel erwartet der Übungsleiter deshalb noch einmal eine Reaktion. Einige Spieler, wie unter anderem Manuel Pinke, den es zum FV Lörrach-Brombach zieht (wir berichteten), werden verabschiedet.

FC Schönau (9.) - FC Hochrhein (7.); Sa.; 17.30 Uhr: Seit fünf Spielen ist der FC Schönau nun schon ohne Sieg. Die aktuelle Phase erinnert stark an die ersten Partien in der Rückrunde, als die Mannschaft von Trainer Christian Lais vier Spiele in Serie verloren hatte. Mit dem Abstieg hatten die Schönauer in dieser Spielzeit aber nichts zu tun. „Das ist keine Frage der Qualität. Wir können aber leider im Training einfach nichts einstudieren, da zahlreiche Spieler immer erst zum Spieltag da sind. Das hat berufliche und studiumsbedingte Gründe“, erklärt Lais. „Das zu ändern, ist nicht leicht, denn der Beruf oder das Studium stehen eben an erster Stelle. Wir müssen lernen, damit umzugehen.“ Nichtsdestotrotz werde man versuchen, das Maximum herauszuholen. „Die Jungs haben noch einmal Bock. Wenn wir es schaffen, kämpferisch unsere qualitativen Defizite auszumerzen, sollte am Samstag noch etwas drin sein.“