Fußball Noch fehlt das Gewohnte

Dass der FC Zell auswärts antreten muss, macht es aus Sicht von Müller nicht unbedingt leichter. Auch wenn man in der Bezirksliga auswärts beim Gegner antreten musste und die Auswärtsbilanz der Wiesentäler sogar besser war als die Heimspielbilanz, so sei dies in der Landesliga noch mal eine ganz andere Hausnummer.

Auf fremden Terrain sei es daher in dieser Saison etwas schwieriger. „Keine Ahnung, warum das so ist. Es kommt auch immer darauf an, auf welchem Platz du spielst“, so Müller. Die Plätze sind allerdings durchaus größer und auch nicht die gewohnte Umgebung der vergangenen Jahre.