Fußball „Noch ist alles möglich“

Frage: Ihre Mannschaft rangiert aktuell nur auf Platz zwölf. Zu Recht?

Ja, das muss man schon so sagen. Wir hatten gute Spiele. Gegen den FC Hauingen, den FV Lörrach-Brombach II und den TuS Lörrach-Stetten war zum Teil auch mehr möglich. Der Spielplan war in dieser Saison auch nicht gerade super für uns. Aber wir jammern nicht. Wir hatten leider auch ein paar schwächere Spiele schon drin. Noch ist aber alles möglich. Wir befinden uns schließlich noch ganz am Anfang der Saison. Es wäre weiterhin schön, am Ende unter den besten fünf Teams zu landen. Im Vergleich zur vorhergehenden Sasion, in der wir echster wurden, möchten wir einen kleinen Schritt tabellarisch nach vorne machen. Die Punkte, die wir jetzt liegen gelassen haben, fehlen uns am Ende.

Frage: Am kommenden Wochenende steht das Duell mit dem FC Steinen-Höllstein an.

Das ist ein Derby. Wir haben lange nicht gegen Steinen gewinnen können. Das wollen wir jetzt natürlich ändern und endlich als Sieger vom Platz gehen.