Fußball: Noch kein Spitzenteam

SG FC Wehr-Brennet (5.) - SV Buch (3.); So., 15 Uhr: Die Lage bei der SG FC Wehr-Brennet im Vergleich zu vorherigem Jahr sieht deutlich besser aus. Damals war die Mannschaft von Trainer Urs Keser, als Geheimfavorit tituliert, mit einem Punkt aus den ersten fünf Spielen gestartet. In Buch hatte Wehr-Brennet etwa mit 1:6 verloren. Heuer sieht alles anders aus. Noch immer ist man ungeschlagen, dazu steht die SG als Titelverteidiger im Pokal-Achtelfinale. Als Spitzenteam möchte Keser seine Truppe allerdings (noch) nicht bezeichnen. „Ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Dafür haben wir in den letzten zwei Jahren zu viel abbekommen. Wir sind auf einem ordentlichen Weg.“ 18, 19 Mann kann Keser derzeit in den Trainingseinheiten begrüßen. „So macht es natürlich Spaß.“ Nun geht es gegen Buch und Zell. „Da sind noch einmal zwei Gradmesser. Da sehen wir, wo wir stehen.“ Zwischen den Pfosten stand zuletzt der erst 18-jährige Philipp Bischoff. Er stammt aus der A-Jugend, spielt dort auch immer mal wieder noch mit, ist aber auch vollwertiges Mitglied der Ersten. „Er macht einen super Eindruck. In Wittlingen hat er uns in der ersten Halbzeit zum Beispiel vor einem Rückstand bewahrt“, freut sich Keser. Aktuell bilden Bischoff und Timo Kaiser das Torhüterduo. Denn Pascal Lindenmann steht erst einmal nicht zur Verfügung. Patrick Keller (Urlaub) ist am Wochenende nicht da.

VfB Waldshut (13.) – FC Zell (7.); Sa., 17.30 Uhr: Schon drei Siege in Folge hat der FC Zell nun eingefahren. Langsam, aber sicher kommen die Wiesentäler in tabellarische Sphären, wo man sie vor der Saison auch erwartet hatte. „Unsere Abläufe und die Fitness werden immer besser“, lässt Trainer Michael Schwald wissen. „Wir sind mittlerweile bei 75 Prozent angekommen. Wir haben für die nächsten Wochen also noch durchaus Steigerungspotenzial.“ Gegner Waldshut war vor Wochenfrist beim 0:11 in Buch mächtig unter die Räder gekommen. Es wird sicherlich an den Zellern selbst liegen, ob sie auch in diesem Duell die Oberhand behalten und die Erfolgsserie ausbauen. „Wichtig ist, dass wir wieder die richtige Einstellung an den Tag legen“, so Schwald, der am Samstag auf das Trio Kevin Wissler, Fabrice Neto Loureiro und Christian Rapp verzichten muss. Wieder dabei sind dagegen Kevin Rengifo und Marius Lais.