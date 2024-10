Die Rebländer sorgten Anfang der Woche für Aufsehen, als sie sich von Trainer Peter Johann und Co.-Trainer Sven Strauch trennten. In Mundingen wird Kai Schillinger, der Sportliche Leiter des VfR, zusammen mit einer weiteren Person aus dem Betreuerstab, die Mannschaft coachen. Der neue Trainer wird zeitnah bekannt gegeben. Es wird aber weder der beim FC Auggen entlassene Heiko Günther noch Werner Gottschling sein. Gottschling hat den VfR schon in der Bezirks- und Landesliga betreut. Dazu Kai Schillinger: „Ich hatte schon seit längerem, keinen Kontakt mehr zu Werner.“ In Mundingen sieht sich der VfR Bad Bellingen in der Außenseiterrolle. Dennoch rechnet sich man etwas aus: „Die Mundinger haben schnelle Spitzen. Wenn wir etwas holen wollen, müssen wir kompakt stehen und die Zweikämpfe annehmen.“ nod