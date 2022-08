Fußball Noch nicht ausden Köpfen

Aufgabe des Interimstrainers Dietmar Knab wird es also vor dem Saisonauftakt am kommenden Sonntag ab 15 Uhr beim SV Kirchzarten sein, wieder für etwas Ruhe im Team zu sorgen und den Nullachter-Spielern ein paar positive Impulse zu vermitteln. Am vergangenen Samstag im Pokalmatch war der SV 08 seinem Gegner FSV Rheinfelden durchaus ebenbürtig, auch wenn die Rheinfelder sich vor allem im zweiten Spielabschnitt vor dem Tor entschlossener zeigten als die Nullachter, die nun am Sonntag in Kirchzarten in die neue Runde starten.

Erste Punkte wurden in der Landesliga. Staffel 2, bereits am Donnerstagabend in der vorgezogenen Begegnung zwischen den SV RW Ballrechten-Dottingen und dem FSV RW Stegen vergeben. Mit Sicherheit fehlen wird in Kirchzarten Sandro Knab, der sich im Pokalspiel kurz vor Schluss noch die Gelb-Rote Karte eingehandelt hat.