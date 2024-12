Fußball: Nullnummer

Mit dem Punktgewinn in Murg verbesserten sich die Schliengener auf den sechsten Tabellenplatz. Das ist ein hervorragendes Zwischenergebnis. „Jetzt haben wir drei Punkte mehr als in der vergangenen Saison“, fügte SF-Coach Jürgen Andris an. Aber auch der Gastgeber kann nicht meckern. In der vergangenen Spielzeit mit Beginn der Winterpause schon als Absteiger abgestempelt, grüßen die Murger nun vom achten Tabellenplatz.

Schliengen stand in dieser Partie gut, ließ nicht viel zu. Allerdings fehlte im Spiel nach vorne die Effizienz im Abschluss. Dieses Manko muss sich auch der SV BW Murg ankreiden lassen. Einziger Aufreger der Partie war die Rote Karte kurz vor Schluss für Manuele Laisa.