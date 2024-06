Fußball: Nun steht Deutschlandauf dem Zettel

Das Auftaktspiel habe ich zusammen mit der Mannschaft bei mir zuhause angeschaut. Eigentlich sind wir immer zumindest eine kleine Gruppe, die zusammenkommt, wenn ein deutsches Spiel auf dem Plan steht. Den ersten Auftritt der Deutschen fand ich sehr gut. Ich war schon etwas überrascht, denn so eine Leistungssteigerung konnte man nicht erwarten.

Jetzt warten die Ungarn auf unser Team. Die liegen uns nicht so sehr, das sah nicht so gut aus zuletzt. Das ist eine eklige Mannschaft, die auch den Schweizern ein paar Probleme bereitete, ehe die am Ende noch das 3:1 gemacht haben. Und dennoch meine ich, dass wir die Euphorie mitnehmen können und am Ende ein gutes Ergebnis herausspringt. Nochmals so viele Tore werden wir nicht schießen, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ein 1:0 oder 2:0 muss doch drin sein.

Meine Favoriten auf den EM-Sieg sind eigentlich die alten Bekannten. Frankreich gehört als Topfavorit natürlich dazu. Bei England muss man abwarten, was die so reißen können. Und wenn wir eine gute Vorrunde spielen und das Achtel- und Viertelfinale überstehen, dann sehe ich auch uns nicht chancenlos. Das Halbfinale ist auf alle Fälle drin. Der Heimvorteil kann uns weit tragen. Und eine gute Mannschaft haben wir ja auch. Nicht vergessen darf man aber auch die Spanier.“

Heiko Weber, Volleyballcoach beim VC Weil: „Die EM? Nein, die hat mich noch nicht wirklich gepackt. Am Freitag habe ich vielleicht 30 Minuten vom Eröffnungsspiel gesehen, da wir mitten in der Vorbereitung unseres Beachvolleyballturniers steckten. Das war auf meiner Prioritätenliste einfach weiter vorn. Aber das, was ich sehen konnte, hat doch ganz gut ausgeschaut – energisch, taktisch gut, motiviert.

Über Ungarn weiß ich eigentlich gar nichts. Ich habe keine Ahnung, wie stark diese Mannschaft ist. Sie haben aber gegen die Schweiz verloren. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass Deutschland da weitermacht, wo es aufgehört hat. Anschauen werde ich das Spiel nicht, da wir zeitgleich Training haben. Am Ende des Turniers sollte das Team den Pokal in die Höhe strecken, das am fairsten agiert und spielerisch am meisten aufgetrumpft hat. Ich erhoffe mir von der Fußball-EM, dass die Euphorie auch auf andere Sportarten, gerade auf Randsporten überschwappt und nicht nur wieder der Fußball davon profitiert. Das wäre schön.“

Alen Kovac, Tischtennistrainer beim ESV Weil: „Ich schaue mir schon das eine oder andere Spiel an. Wobei das gar nicht so einfach ist aufgrund des Trainings. Gerade abends wird das schwierig. Das 5:1 der Deutschen im ersten Spiel gegen Schottland habe ich so nicht erwartet. Vor allem die Höhe des Ergebnisses überrascht mich sehr. Ich hatte eher mit einem 2:0 oder 3:0 gerechnet.

Mein Herz schlägt auch für Kroatien. Aber Modric ist leider einfach zu alt. Er schafft es nicht mehr, 90 Minuten durchzuhalten. Und er ist auch nicht mehr in bester Verfassung. Das Team hat nicht mehr die Klasse wie das der früheren Jahre. Vielleicht können wir als Dritter die Gruppenphase irgendwie überstehen. Die Deutschen dagegen gehören für mich zum Favoritenkreis. Sie gewinnen gegen Ungarn nicht so hoch wie gegen Schottland, aber ein 2:0 ist doch drin. Neben Deutschland zähle ich auch Frankreich, Spanien und vielleicht auch noch Italien zu den Titelkandidaten.“