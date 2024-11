Fußball: Nur das Hier und Jetzt zählt

Zum Auftakt in den November hatte es vor Wochenfrist nun auch noch ein 1:4 bei Aufsteiger FC Hauingen gegeben. Aufgrund der dünnen Personaldecke, die im Übrigen bereits über die gesamte Spielzeit andauert, ist für die Hertener aktuell eben auch einfach nicht mehr drin als ein Platz im Tabellenmittelfeld (8.). Daher betont Trainer Bülent Güzel auch: „Die Richtung, in die es für uns gehen kann, hängt ganz allein von unserem Personal ab.“ Mit 16 Punkten liegt der SVH derzeit sieben vor einem Abstiegsplatz und acht hinter Rang zwei, der für die Aufstiegsspiele berechtigen würde.

Realismus statt Träumerei

Der Gegner am Samstag aus Schliengen steht in der Tabelle mit einem Punkt vor der Bülent-Elf. Als richtungsweisend möchte der Übungsleiter dieses Spiel allerdings nicht betiteln. „Richtungsweisende Spiele gibt es in Herten nicht. Das liegt eben auch am Personal. Wir schauen einfach von Spiel zu Spiel und gucken, was möglich ist.“