Fußball Nur ein blaues Auge

Von Uli Nodler

Für den SV Stadelhofen war das 2:2 am Samstag gegen den FV Lörrach-Brombach eine gefühlte Niederlage. Einmal mehr war der Aufsteiger aus der Lerchenstadt nicht in der Lage, seine Heimstärke auch auswärts unter Beweis zu stellen. Gegenüber dem überraschenden 4:1-Heimsieg gegen den SV Linx war die FVLB-Vorstellung in der Ortenau ein krasser Leistungsabfall.

Stadelhofen. FVLB-Coach Ralf Moser rotierte in Stadelhofen wieder moderat. Erstmals seit langer Zeit war Ben Nickel nicht in der Startformation zu finden. Aus der Siegermannschaft gegen Linx fehlte zunächst auch Buba Ceesay. Für das Duo bot Moser in der Startelf Patrick Keller in der Dreier-Abwehrkette sowie Daniel Briegel im Angriff auf.

Die Gäste besaßen in der 6. Minute durch Andy Lismann, der nach einem feinen Zuspiel wenige Meter vor dem Stadelhofener Kasten von einem Abwehrspieler der Heimelf am Einschuss gehindert wurde, zwar die erste große Chance der Partie, doch über die gesamte Spielzeit war der SV Stadelhofen das bessere Team.

Obwohl Moser seine Jungs über Stadelhofens Ausnahmestürmer Valon Salihu ausreichend informiert hatte, bekamen sie Stadelhofens Torgarantie nicht in den Griff. So in der 13. Minute, als Patrick Keller einen hohen Ball unterlief und der Stadelhofer Goalgetter clever „einlochte“.

Diesen Rückstand steckte die Moser-Elf jedoch gut weg. Nur eine Minute später stand’s schon 1:1. Daniel Briegel hieß der Torschütze. Sein Flachschuss schlug unhaltbar für Torwart Sebastian Bell im Stadelhofer Tor ein.

Der Ausgleich änderte jedoch wenig am Gästespiel. Hinten ließ der FV Lörrach-Brombach viel zu viel zu und vorne ließen die Gäste bis auf die letzten zehn Minuten den nötigen Biss vermissen.

So war denn auch der Stadelhofener Führungstreffer in der 78. Minute hoch verdient, hatten die Gastgeber zuvor doch eine Menge hochkarätiger Torgelegenheiten nicht genutzt. Allerdings geriet der FVLB durch einen von Salihu sicher verwandelten Foulelfmeter in Rückstand. Zuvor hatte FVLB-Torwart Dominik Lüchinger im Nachfassen einen Stadelhofener im Strafraum von den Beinen geholt.

Eine Qualität des Aufsteigers aus der Grenzecke ist jedoch, dass er bis zum Schlusspfiff an sich glaubt. So war es auch dieses Mal. Nach einer perfekten Flanke von Marco Böhler köpfte Nils Mayer in der 86. Minute den Ausgleich. Praktisch im Gegenzug versemmelte SVS-Akteur Markus Felka das mögliche 3:2. Und in der Nachspielzeit hatten auch bei den Gästen der nach der Halbzeit eingewechselte Buba Ceesay und Nils Mayer den Siegtreffer auf dem Fuß.