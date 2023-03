Fußball Nur ein Sieg in Bratislava zählt für Basel

Fast schon gewohnte Drucksituation

Druck ist man beim FC Basel in dieser Saison im Prinzip gewohnt. Immer wenn es darauf ankam, dass die „Bebbi“ liefern mussten, waren sie zur Stelle. Da spielte es auch keine Rolle, wie der Trainer hieß, der an der Seitenlinie seine Arbeit verrichtete. „Es geht bei 0:0 los“, so Basels Interims-Cheftrainer Heiko Vogel nach dem Hinspiel.

Die gute alte Regel, dass auf der europäischen Wettbewerbsebene der Verein weiterkommt, der bei Gleichstand auswärts mehr Tore erzielt hat, gibt es seit einigen Jahren nicht mehr. Und im Falle des Rückspiels ist das aus Basler Sicht auch gut so. Denn würde die alte Regel noch gelten, wäre Bratislava mit einem Unentschieden im Viertelfinale. Aber so muss auch Slovan gewinnen. „Es wird ein schweres Ding“, meinte Vogel bereits auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen St. Gallen am Sonntag. Druck hatte der FC Basel in dieser Saison schon oft gehabt, hatte aber auch den Vorteil, dass die entscheidenden Rückspiele immer im St. Jakobspark ausgetragen wurden. Nun muss der FCB auswärts seine Qualitäten zeigen.