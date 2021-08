Fußball Nur Individualisten reichen alleine nicht

FC Hochrhein – FC Zell So.; 15 Uhr: Über 120 Minuten musste der FC Zell am vergangenen Wochenende im Bezirkspokal beim B-Ligisten SV Istein gehen. Nach Verlängerung setzte sich die Mannschaft von Trainer Michael Schwald dann doch deutlich mit 6:2 durch. Alleine drei Treffer gingen auf das Konto von Neuzugang Dominik Pfeifer. Der 27-Jährige kam vom Rivalen FC Schönau. Bereits in der Saison 2014/15 schnürte Pfeifer die Kickschuhe für den FCZ. „Dominik hat die gesamte Vorbereitung mitgemacht und ist in einer sehr guten Verfassung. Durch seine Erfahrung und Spielstärke ist er ein Spieler, der nicht lange braucht, um sich in einer Mannschaft zurecht zu finden”, lobt Schwald. Wieder im Vollbesitz seiner Kräfte ist Schlussmann Christian Rapp, der sich in Istein noch eine Risswunde am Knie zugezogen hatte und ausgewechselt werden musste.

TuS Efringen-Kirchen – SV Jestetten So.; 15.30 Uhr: Ob es für den TuS Efringen-Kirchen in dieser Saison für ganz vorne reichen wird, ist ungewiss. Fakt ist: Die Mannschaft von Trainer Dennis Weiß verfügt über eine Mannschaft, die jeden Gegner in der Bezirksliga vor große Probleme stellen kann. Nicht zuletzt, weil Kevin Keller wieder das machen kann, was er am besten kann: Tore schießen. Der 28-Jährige konnte in der abgelaufenen Saison, die wegen Corona frühzeitig unterbrochen wurde, keine einzige Partie für die erste Mannschaft bestreiten. Wie wichtig Keller für die Rebländer ist, unterstrich er einmal mehr am vergangenen Wochenende, als sich die Efringer gegen die U19 des SV Weil mit 5:1 durchsetzten. Keller traf dreimal. Auch Noah Sick hat sich in der Vorbereitung in den Vordergrund spielen können. „Für Noah ist es das zweite Jahr im Aktivbereich, wobei man das erste ja eigentlich nicht dazuzählen darf. Er macht seine Sache echt gut, und wenn er demütig bleibt und weiter an sich arbeitet, ist für ihn einiges möglich”, versichert Weiß.