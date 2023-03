Fußball Nur keine Überraschungsmomente erleben

Gegen Singen will der FCA seinen Aufwärtstrend aus den letzten beiden Spielen fortsetzen. Nach fünf Spielen ohne Erfolg gab es gegen Linx ein Unentschieden und dann gegen Bahlingen endlich wieder einen Sieg. „Rein von der Leistung her müssen wir bei uns bleiben und genau da weitermachen wie in Bahlingen.“ Es wird aber ein komplett anderes Spiel werden, da Singen sehr offensiv gegen den Ball spielen wird. „Singen presst dich am eigenen Strafraum ganz aggressiv mit vielen Spielern. Da hast du wenig Zeit am Ball, um mutig und sicher zu spielen.“