BAD BELLINGEN. Auf dem Papier geht Fußball-Landesligist VfR Bad Bellingen am Samstag ab 15.30 Uhr als klarer Favorit in das Heimspiel gegen das noch punktlose Schlusslicht FSV RW Stegen. Doch VfR-Coach Peter Johann lässt sich davon nicht blenden: „Nur, weil wir den SV Weil geschlagen haben, werden wir nicht abheben. Auch gegen den Letzten müssen wir Vollgas geben, wenn wir drei Punkte holen wollen.“ Das ist den Bad Bellingern beim deutlichen 5:2-Erfolg gegen den SV Weil hervorragend gelungen. Mit nunmehr sieben Zählern haben sich die Rebländer auf den elften Platz vorgearbeitet. Das überraschende Comeback von Torjäger Tim Siegin ist auch schon wieder beendet. Seine Knöchelverletzung ist erneut aufgebrochen. Zudem sind für Siegin die beruflichen Anforderungen größer geworden. Der VfR kann es wohl verkraften, zumal Siegin in den drei Partien, die er im Kader stand, offensiv nicht wirklich Akzente setzen konnte. Er blieb ohne Torerfolg.