Fußball Nur nicht wieder diese Fehler

Der unruhige Wellengang um das Traineramt scheint sich nach der Verpflichtung von Michael Hagmann und eines zweiten Co.-Trainers Francesco D`Acunto im Dezember wieder beruhigt zu haben. Die Mannschaft zeigte in der Vorbereitung großes Engagement und überzeugte auch in den Testspielen. Am vergangenen Wochenende musste Hagmann im letzten Test allerdings aus unterschiedlichsten Gründen (krank, verletzt, privat verhindert) auf zehn Spieler verzichten.

Wie es personell am kommenden Sonntag aussehen wird, wird sich erst am Freitag nach dem Abschlusstraing herausstellen.