Fußball: Nur nicht zu euphorisch werden

TuS Lörrach-Stetten (4.) - FC Hochrhein (16.); Sa.; 15 Uhr: Sascha Müller, Trainer des TuS Lörrach-Stetten, möchte sich gar nicht mehr mit dem verlorenen Spitzenspiel in Wittlingen befassen. „Wie ich davor schon erwähnt hatte: Derjenige, der hinten zu viele Fehler macht, wird das Spiel nicht gewinnen. Leider waren wir das an diesem Tag. Jede Niederlage ist ein Rückschlag. Wichtig ist, dass wir daraus lernen.“ Die Stettener richten den Blick nun aber wieder nach vorne. Was bleibt ihnen schließlich auch anderes übrig. Ein Sieg gegen Schlusslicht Hochrhein sollte am Wochenende dann aber doch mal wieder her. Fast ein Monat ist vergangen, seitdem der TuS in der Liga mit drei Punkten das Feld verlassen hat.

SV BW Murg (11.) - SG FC Wehr-Brennet (6.) Sa.; 15.30 Uhr: 7:3 in Herten gewonnen und dann auch noch 5:1 zuhause gegen die SG Mettingen/Krenkingen: Die SG FC Wehr-Brennet scheint sich erst einmal im oberen Tabellendrittel festgesetzt zu haben. Trainer Urs Keser bleibt dennoch mit beiden Füßen auf dem Boden: „Ich möchte jetzt nicht zu euphorisch werden. Das war ich in der Vergangenheit schon ein, zweimal und dann ging es nach hinten los. Ich hoffe, ich habe daraus gelernt. Ich bleibe ruhig“, informiert der Familienvater. Wichtig sei, dass man sich spielerisch weiterentwickle. „Das hat in den letzten Spielen gut ausgesehen.“ Keser ist sich bewusst, dass in Zukunft auch wieder Rückschläge kommen werden. In den kommenden Wochen begegnet Wehr-Brennet zahlreichen Teams, die zurzeit hinter ihnen rangieren. Da heißt es, fleißig bis zur Winterpause zu punkten. Möglicherweise traut Keser dann dem „Braten“ auch schon mehr.