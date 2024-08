Fußball: Nur noch einer übrig

SV Weil – FC Teningen 1:3 (1:2)

Auch Landesligist SV Weil scheiterte zur selben Stunde an einem Verbandsligisten. Die Gäste aus Teningen offenbarten in dieser Pokalpartie die bessere Spielanlage, gerieten gegen beherzte Weiler jedoch zunächst mit 0:1 in Rückstand. Innenverteidiger David Groß hielt in der 26. Minute aus 17 Metern drauf, und der Ball schlug unhaltbar für Teningens Torwart Marco Schienle unten links ein.

Der trotz etlicher Absenzen personell geschwächte Landesligist hielt sich wacker gegen den Verbandsligisten, geriet jedoch noch vor der Pause mit 1:2 in Rückstand. In der 35. Minute verwandelte Nicklas Froß einen Foulelfmeter, und sieben Minuten später brachte Alberto Nuri die Gäste nach einem Pass in Tiefe mit 2:1 in Front. Mit einem spektakulären Fallrückzieher, nachdem er zuvor die Latte getroffen hatte, sorgte der Teninger Stephan Stübbe (57.) für das 3:1. Die Weiler versuchten anschließend alles, doch der FC Teningen ließ nichts mehr anbrennen.

FV Herbolzheim -FSV Rheinfelden 2:1

Rheinfeldens Vorsitzender Patrick Da Rugna brachte den Spielverlauf auf den Punkt: „Effizienz hat Spielwitz geschlagen. In der Tat: Der FSV war in diesem Pokalmatch spielerisch die bessere Mannschaft. Doch das reichte auch mit einem überragenden Ylber Lokaj nicht, um in die nächste Runde einzuziehen.

Ein Abspielfehler von Alessandro Mastrangelo bescherte dem Gastgeber nach 34 Minuten das 1:0. Der Ausgleich oder gar der Führungstreffer lag mehrfach in der Luft, doch der Gast aus der Löwenstadt fehlte die Konsequenz im Abschluss. So reichte es nur noch zum Anschlusstreffer durch Ylber Lokaj in der 70. Minute.Der FSV Rheinfelder hat in diesem Pokalmatch angedeutet, dass mit ihm in der anstehenden Spielzeit zu rechnen ist.