Fußball: Nur Waldshut ausgeschieden

Der SV Buch setzte sich beim B-Kreisligisten SV Eschbach mit 2:0 durch. Richtig zittern musste dagegen die SG Mettingen/Krenkingen beim SV Albbruck, A-Kreisligist in der Oststaffel. Erst in der 88. Minute gelang Moritz Erne, der in der 50. Minute auch den Führungstreffer markiert hatte, der Siegtreffer zum 2:1.

Der Bezirksliga-Spitzenklub TuS Lörrach-Stetten zog beim B-Kreisligisten Bosporus FC Friedlingen durch Treffer von Fabio Viteritti, Danilo Avellina und Domenico Maier in die zweite Pokal-Hauptrunde auf Bezirksebene ein. Souverän trat auch der aktuelle Bezirksliga-Spitzenreiter FC Wittlingen in der ersten Runde auf, bezwang zu Hause im Nachbarschaftsduell den FC Kandern mit 5:0. In einem einseitigen und fairen Duell ließen die Wittlinger durch die Treffer von Lorik Breca (2), David Pinke, Patrick Streule und Timo Glattacker nichts anbrennen.