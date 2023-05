Fußball Offener Schlagabtausch

In einem durchaus spannenden Derby hatte der FC Wittlingen in den 90 Minuten davor den VfR Bad Bellingen niedergerungen und mit 3:2 besiegt. Vor allem in der Schlussphase kam in die Partie unnötig viel Härte, schaukelten sich die Emotionen hoch, was auch an der Schiedsrichterleistung lag. Denn Hafes Gerspacher verlor zum Ende hin immer in seinen Bemühungen, eine klare Linie zu haben genau dieselbe. Manche Aktionen übersah er, andere vergehen ahndete er nur mit gelben Karten. Allerdings benachteiligte er dabei keines der beiden Tams, zur Beruhigung der Gemüter trug das verhalten aber auch nicht bei. Da bedurfte es schon der immer wieder mahnenden und beruhigenden Worte von Platzsprecher Andreas Glattacker.

Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen. Die Führung der Gäste durch Tim Schillinger mittels eines strammen Volleyschusses glich Alexander Herbst quasi im Gegenzug mit einem wuchtigen Kopfball wieder aus. Doch der VfR ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen, hatte in der ersten Halbzeit och vier sehr gute Chancen, wieder in Führung zu gehen. Doch wie so oft in dieser Saison scheiterten die VfR-Spieler immer wieder an sich selbst und am fehlenden Vertrauen.