Der kriselnde Klub aus der Margrafenstadt hat eine Woche nach der einvernehmlichen Trennung von Angelo Cascio einen neuen Cheftrainer. Michael Gessner wird den Tabellen-Vierzehnten ab sofort bis zum Saisonende übernehmen. Bereits am Samstag (14.30 Uhr) im Heimspiel gegen die SpVgg. Bamlach-Rheinweiler steht der 66-Jährige an der Seitenlinie beim SVS. „Wir haben nach einem erfahrenen Mann Ausschau gehalten. Michael Gessner war von Anfang an einer unserer Kandidaten. Wir sind sehr froh, dass er sich nun für uns entschieden hat. Er wird uns gut tun“, sagt Sportdirektor Jörg Nägelin, der Gessner am Samstag an der Seite noch unterstützen wird. „Michael hat Lust auf die Aufgabe. Er ist sehr motiviert“, so Nägelin. Gessner wird sich bereits am Donnerstag bei der Mannschaft vorstellen und auch beim Training dabei sein. Bis September hatte Gessner noch das Kommando beim FV Fahrnau (Kreisliga B) inne. Nach vier Spieltagen in der neuen Runde war allerdings schon Schluss. Gessner hatte aus privaten Gründen um eine Trennung gebeten. fas