Fußball Ohne die Asse Binkert und Rümmele

Allerdings muss Di Domenico in diesem Match auf seine beiden Mittelfeldstrategen Johannes Binkert und Julian Rümmele verzichten. Beide sind am Wochenende gemeinsam privat unterwegs. Selbst in der Verbandsliga werden also private Termine dem Sport vorgezogen. „DieZeiten sind auch im höherklassigen Amateurfußball längst vorbei, wo der Sport während der Saison an erster Stelle steht. Das müssen wir einfach akzeptieren“, will Di Domenico in dieser Thematik kein „Fass aufmachen“. Und Di Domenico schiebt trotzig nach: „Wir haben auch ohne die beiden das Potenzial, um den SV Linx zu bezwingen.“