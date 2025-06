SG FC Wehr-Brennet könnte beide Teams retten

Sollte der SG FC Wehr-Brennet nach dem 0:4 im Hinspiel am Samstag in Emmendingen keine Sensation gelingen, muss der Verlierer in den sauren Abstiegsapfel beißen und den Gang in die B-Klasse antreten. Schafft Wehr-Brennet es wider Erwarten doch und steigt in die Landesliga auf, retten sich sowohl Stetten II als auch Eggingen und das Ergebnis aus der Abstiegsrelegation wäre hinfällig.