Fußball: Ohne Stürmer Auggen offensiv sehr harmlos

Die Rebländer lahmten an diesem sonnigen und recht warmen Mittwoch in der Offensive. Trainer Marco Schneider musste auf seine drei besten Stürmer verzichten. Nachdem Yannis Kalchschmidt und Tim Tiedemann verletzungsbedingt in den Aufstiegsspielen zur Oberliga Baden-Württemberg nicht zur Verfügung stehen, verletzte sich zu allem Übel beim 1:0-Auswärtssieg am vergangenen Samstag in Spielberg auch noch Sturmtank Bastian Bischoff. Sowohl Bischoff als auch Kalchschmidt nahmen zwar umgezogen auf der Auswechselbank Platz. Doch spielen konnten beide nicht. So war es von ihnen eher als moralische Unterstützung gedacht. Während bei Kalchschmidt ein Einsatz am Samstag in Leinfelden-Echterdingen gänzlich unmöglich ist, werden beim 40-jährigen Bischoff alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit er am Samstag ab 15.30 Uhr in Leinfelden-Echterdingen spielfähig ist. „Seine Zerrung wird von ärztlicher Seite täglich behandelt“, informierte Sportchef Björn Giesel.

Bischoff, der nach dieser Saison seine aktive Karriere beenden wird, fehlte denn auch am Mittwoch an allen Ecken und Enden. Seine physische Präsenz und sein Torriecher wurden schmerzlich vermisst.